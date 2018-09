'Mensen liggen in hun stinkende ondergoed op ons terras te slapen', ondernemers zijn het zat

DEN HAAG - Horecaondernemers rond de Scheveningse haven slaan alarm over 'zwerverachtige types' die op hun terrassen slapen en 's morgens een grote troep achterlaten.

Mensen die urineren, uit vuilnisbakken eten, overmatig alcohol gebruiken, vechten en in hun ondergoed onder zijn tafels liggen te slapen: dat is wat de eigenaar van een gerenommeerd restaurant aan de Dr. Lelykade sinds enige tijd ’s morgens aantreft. ‘Het lijkt wel of ze een soort mini-tentenkamp hebben opgeslagen,’ zegt hij.

In het verleden gebeurde dat ook wel eens, maar kwam het een enkele per maand voor. De laatste tijd treffen hij of zijn medewerkers bijna iedere dag ‘een rotzooi’ aan. En hetzelfde verhaal hoort hij van collega’s. Bovendien: mensen die met de kinderwagen voorbij komen lopen, even de hond uitlaten lopen ook tegen deze kamperende gasten op, die stinkend in hun ondergoed onder de tafels liggen.’



Niet zeuren

De eigenaar benadrukt dat het helemaal tegen zijn principes ingaat om aan de bel te trekken. ‘Wij laten ons nooit, nooit vervelend uit. Wij willen niet zeuren.’ Maar nu is het wel tijd om te voorkomen dat het erger wordt', aldus de eigenaar die liever anoniem wil blijven. En om zo de aandacht te vragen van politie of handhavers. ‘Want daar begint het mee, handhaving.’

Het vermoeden bestaat dat het gaat om vooral jongeren uit de Oost-Europese landen. Hij vreest dat als er niet wordt ingegrepen ‘het beeld ontstaat dat dit wel gewoon oké is’.



Meer handhavers

De VVD in de gemeenteraad springt op de bres voor de ondernemers op Scheveningen. Fractieleider Frans de Graaf stelt ook dat meerdere zaken er last van hebben. Volgens hem wordt er zelfs geslapen in het treintje dat over de boulevard rijdt. De Graaf wil dat er wordt opgetreden door de gemeente, bijvoorbeeld door het inzetten van meer handhavers.

Verder wijst hij erop dat er na eerdere vragen van de VVD al flexibele camera’s zijn ingezet door de gemeente. Wellicht kunnen die ook worden ingezet om de overlast gevende personen op te sporen, suggereert De Graaf. Bovendien pleit hij voor een alcoholverbod in het gebied.