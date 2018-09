Getuige: HTM begeleidde ons niet langs het spoor nadat tram was ontruimd

DEN HAAG - De tientallen passagiers die maandagmiddag over het spoor naar station Leidschenveen liepen, zaten in het achterste deel van het gestrande RandstadRailvoertuig. Dat zegt Dennis die gisteren zelf strandde. De tram werd gesplitst en het voorste deel reed door, maar het achterste deel bleef staan. 'We konden geen kant op', zegt Dennis.

Na enige tijd kwam het voorste deel toch weer terug. Volgens Dennis zei de bestuurder dat de camera's waren uitgevallen waardoor hij niet had gezien dat er passagiers in het gestrande deel zaten. Vervolgens is de tram doorgereden en zijn de passagiers afgezet op een depot voor station Leidschenveen.

'Daar kregen we te horen dat we te voet verder moesten. Er was niemand van HTM die ons begeleidde. Uiteindelijk zijn we in een soort kolonne langs en over het spoor naar station Leidschenveen gelopen.' Bij het station aangekomen bleek een hek op slot te zitten. 'Ik ben daar maar langsgeklommen', zegt Dennis.



Getuige zag het gebeuren en was verbijsterd

Het verhaal van Dennis komt overeen met wat een getuige zag op de parkeerplaats van het winkelcentrum bij het station. Die getuige belde maandag bezorgd naar Omroep West. 'Wat ik zag, kan echt niet', aldus de getuige. 'Ik was verbijsterd.' Vooral ook omdat de RET metrolijn E van Rotterdam naar Den Haag over het spoor reed waar de passagiers zonder begeleiding langsliepen. 'De metrobestuurder begon flink te claxonneren toen hij de mensen zag lopen.'

De officiële lezing van HTM is dat de passagiers wel zijn begeleid. De bestuurder heeft van de verkeersleiding opdracht gekregen om de tram te ontruimen omdat er een stroomstoring was. De bestuurder moest de mensen naar het station begeleiden. Ook andere hulpdiensten van HTM zouden de evacuatie hebben begeleid. Die zijn door Dennis en de getuige niet gezien.



Veiligheidsonderzoek bij HTM en RET

Inmiddels zijn HTM en RET allebei een onderzoek begonnen naar het incident. Een woordvoerder zegt dat het verhaal van de passagiers nu zeker wordt meegenomen in het onderzoek. 'Het kan niet zo zijn dat de verklaring van de verkeersleiding zo uiteen loopt met de bevindingen van de passagiers', aldus een woordvoerder.