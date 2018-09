Arrestatie in onderzoek naar dode in bedrijfspand Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 58-jarige man uit Alphen aan den Rijn is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man die begin vorige maand werd gevonden in Alphen aan den Rijn. De verdachte is dinsdagochtend gearresteerd, meldt de politie.

Het lichaam van het 54-jarige slachtoffer uit Dreischor (Zeeland) werd op vrijdag 3 augustus gevonden in een pand aan de Ondernemingsweg in Alphen aan den Rijn. Hij was de directeur van dat communicatiebedrijf. De man is door een misdrijf om het leven gekomen.

In het pand aan de Ondernemingsweg werd in augustus dagenlang onderzoek verricht. Ook is er precies een week na de vondst een passantenonderzoek gedaan. Daarbij werden honderden voorbijgangers aangesproken door de politie.