Vrachtwagendief zonder groot rijbewijs zwijgt, OM eist 10 maanden cel

'S-GRAVENZANDE - De man die deze zomer een vrachtwagen zou hebben gestolen in 's-Gravenzande, wil niets zeggen over de diefstal. William S. uit Ede moest dinsdag voor de rechter verschijnen. Het Openbaar Ministerie (OM) is overtuigd van zijn schuld en eist ruim 10 maanden cel en een intrekking van zijn rijbewijs.

Op zondagavond 29 juli rijdt een vrachtwagenchauffeur zich klem op een rotonde in 's-Gravenzande. Een agent in burger ziet de chauffeur uitstappen en weglopen. Hij gaat achter de man aan en pakt hem op, samen met een voorbijganger. Het OM weet het zeker; de vrachtwagenchauffeur was William S. Maar de 48-jarige man uit Ede ontkent.

Er zijn meerdere getuigenverklaringen en camerabeelden van iemand die in de vrachtwagen stapt op de Edisonstraat, 800 meter verderop. De advocaat van S. vindt dat onvoldoende bewijs: 'Op die camerabeelden is niets te zien. Een donkere vlek die uit een auto stapt. Je ziet niet of het om een man gaat en welke kleding of welk kapsel die persoon heeft.'



Lak aan de verkeersveiligheid

William S. zegt de hele zitting niks. Hij geeft toe dat hij in 's-Gravenzande was, maar hij heeft verder niets te verklaren. Zijn advocaat wil vrijspraak, het OM eist ruim 10 maanden cel en de intrekking van het rijbewijs van S. voor 10 maanden. 'Meneer heeft lak aan de politie, lak aan de verkeersveiligheid en lak aan iemand anders eigendom', zegt de officier van justitie.

William S. heeft een flink strafblad. Hij is eerdere veroordeeld voor heling, diefstal van kentekenplaten, een auto en brandstof. Waarom de 48-jarige man uit Ede een vrachtwagen zou hebben willen stelen in 's-Gravenzande zonder vrachtwagenrijbewijs blijft onduidelijk. De rechter doet over twee weken uitspraak.