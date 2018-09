Deel dit artikel:













Verdachten drugsvangst 's-Gravenzande voorlopig op vrije voeten Cocaïne gevonden in loods I Foto: Openbaar Ministerie

'S-GRAVENZANDE - De zeven mannen die verdacht worden van invoeren van 510 kilo cocaïne mogen hun proces in vrijheid afwachten, omdat er nog geen zicht is op een inhoudelijke behandeling van de zaak. Dat besliste de rechter dinsdag tijdens een tweede voorbereidende zitting. De coke werd in mei ontdekt tussen een lading ananassen bij het bedrijf Agro Merchants in 's-Gravenzande.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

De zeven hebben volgens het Openbaar Ministerie (OM) de cocaïne ingevoerd. De drugs kwamen uit Costa Rica en hadden een straatwaarde van 20 miljoen euro. In mei zouden de mannen van plan geweest zijn een vrachtwagen die de lading van de Rotterdamse haven naar het bedrijf in 's-Gravenzande bracht te laten stoppen en de chauffeur te gijzelen. De drugs zouden vervolgens overgeladen worden in een gehuurde vrachtwagen. Toen dit plan niet doorging zouden de zeven hebben besloten om drugs uit de loodsen van Agro Merchants te halen. Dat bedrijf wist niets van de drugs. Eén van de mannen sloot zich op in de koelcel van het bedrijf en zou de coke na sluitingstijd opsporen. Daarna zou hij zijn maten waarschuwen die de boel in een vrachtwagen zouden laden, denkt het OM.

Politie grijpt in Toen de politie doorkreeg dat de mannen daarbij geweld zouden willen gebruiken, grepen ze in. Vier van de verdachten worden aangehouden in een auto op de Burgemeester Elsenweg in Naaldwijk,door een arrestatieteam. In de auto worden onder meer, handschoenen, tiewraps en duct tape gevonden. Een vijfde verdachte kon na uren zoeken verkleumd uit een koelcel worden gevist. Verdachte zes en zeven werden later aangehouden.

Vrij onder voorwaarden Aan de voorlopige vrijlating zitten wel wat voorwaarden verbonden. Zo mogen de verdachten geen contact met elkaar, moeten ze gehoor geven aan een eventuele oproep van politie en justitie en moeten ze verplicht aanwezig zijn bij de behandeling van hun strafzaak. Die verwacht de voorzitter van de rechtbank op zijn vroegst in het tweede kwartaal van volgend jaar te behandelen. Dinsdag is er nog geen concrete datum geprikt. De rechtbank verwacht minimaal drie dagen nodig te hebben voor het proces.