Buitenlandse studenten Leiden staan alleen bij zoektocht naar woning

LEIDEN - Ze voelen zich aan hun lot overgelaten: buitenlandse studenten die in Leiden woonruimte proberen te vinden. Veel van hen lukt dat niet, omdat ze niet wisten dat de woningmarkt hier zo krap is en omdat ze weinig hulp van de universiteit krijgen. De SP en de VVD in de Leidse gemeenteraad maken zich zorgen, want er zijn ook al buitenlandse studenten die noodgedwongen weer naar hun eigen land moeten.

Stefan Wizke, student psychologie uit het Duitse Münster, doet er een uur over om van Leiden naar zijn tijdelijke vakantiewoning in de duinen bij Noordwijk te fietsen. Hij fietst dus twee uur per dag. En eind oktober moet hij weer andere woonruimte gevonden hebben. En daar zijn Wizke en zijn twee huisgenoten niet over te spreken.

'Ik vind dat het ze het wel wat beter voor ons hadden kunnen regelen', zegt Stefan. 'Want we zitten dan wel aan zee nu, maar die bestuderen we niet. Ik studeer liever in de buurt van de universiteit.'



'200 buitenlandse studenten'

Daar komt bij dat ze 600 euro huur moeten betalen en de slaapkamer moeten delen. Volgens ROOD, de jongerenafdeling van de SP in Leiden, is Stefan zeker niet de enige met dit probleem. 'We weten dat dit behoorlijk leeft onder buitenlandse studenten', zegt Thomas van der Halm van de SP in Leiden. 'We denken dat er ongeveer 200 buitenlandse studenten een kamer nodig hebben.'

Dat onderschrijft Somasundar Arumugam, student biomedische wetenschappen uit India en huisgenoot van Stefan. 'Er zijn veel studenten zoals ik die gewoon geen kamer kunnen vinden, dus de situatie is best moeilijk. De Universiteit Leiden zou hier echt snel iets aan moeten doen.'



Aantrekkelijk

Een van de oorzaken van het tekort aan woningen is dat universiteiten het makkelijk maken voor buitenlandse studenten om hier te komen studeren. De vraag is nu of daar niet een maximum op moeten komen te staan, vindt de SP.

'De universiteiten maken het heel aantrekkelijk voor buitenlandse studenten om hierheen te komen', weet Van Halm. ‘En daar krijgen ze ook geld voor van de overheid. Maar dan moet je tegelijkertijd ook zorgen voor goede huisvesting want dat hoort gewoon bij het studeren. En als dat niet lukt dan moet je misschien wat minder buitenlandse studenten toelaten.'

De Universiteit Leiden wil nog niet reageren, omdat er eerst met de studenten moet worden gepraat. Woningcorporatie DUWO, die veel studenten huisvest, kon dinsdag niet reageren.