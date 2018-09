Verdachte van bedreiging na overlijden Willie Dille vrij tot aan rechtszaak

DEN HAAG - De man uit Schiedam die dreigde een aanslag te plegen na de zelfmoord van PVV-raadslid Willie Dille, mag zijn proces in vrijheid afwachten. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Danny F. zette na de zelfmoord van Dille een bericht op Facebook. 'Als dit geen drastische consequenties gaat hebben, pleeg ik zelf een aanslag. Ik ben hier bloedserieus klaar mee. Als de staat niets doet staat mijn lot vast.' De advocaat van F. liet later weten dat de dreiging niet serieus bedoeld was.

Tóch wordt de Schiedammer door het OM beschuldigd van bedreiging met een terroristisch misdrijf, het opruien tot een terroristisch misdrijf en wapenbezit. In november staat hij daarom voor het eerst voor de rechter. Al wordt de zaak dan nog niet inhoudelijk behandeld.



Breivik

Danny F. is actief in extreemrechtse kringen. Zo was op zijn Facebookprofiel te zien dat hij een bewonderaar is van Anders Breivik, de dader van de aanslagen in 2011 in Noorwegen waarbij 77 mensen om het leven kwamen.