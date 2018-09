West Wekker: de grote dag van Te Werve en de mooiste plekjes van Zoetermeer

DEN HAAG - Goedemorgen! Wat een dag voor de Rijswijkse club Te Werve vandaag. De voetbalvereniging neemt het in het KNVB-bekertoernooi op tegen Ajax. Kan Te Werve net als Noordwijk voor een megastunt zorgen?

Wat kan je vandaag verwachten?



Te Werve staat vanavond tegenover Ajax. De club, die slechts vier elftallen heeft, gaat voor een stunt tegen de Amsterdammers. Wij volgen de hele dag het team uit Rijswijk.

Jan Dirk van der Burg is onlangs uitgeroepen tot de nieuwe Fotograaf des Vaderlands. Hij woont nu in Amsterdam, maar is opgegroeid in Zoetermeer en gaat ons de leukste plekjes van die stad laten zien. Uiteraard neemt hij ook zijn camera mee.

Vandaag is er een airshow op Scheveningen. Helicopters en vliegtuigen die stunts uitvoeren. Wij gaan even een kijkje nemen.

Het weer : het is een droge dag en af en toe komt de zon door. De wind komt uit het zuidwesten. Het wordt maximaal 18 graden.

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

En dit moet je nog weten:



Mensen die te veel verdienen voor hun sociale huurhuis moeten fors meer huur gaan betalen. De huurstijging kan oplopen tot enkele honderden euro’s per maand, schrijft het AD.

In ruil voor modernisering van het pensioenstelsel is het kabinet bereid om de AOW-leeftijd minder snel te verhogen dan gepland. De pensioenleeftijd van 67 jaar wordt dan niet in 2021 maar waarschijnlijk pas vier jaar later bereikt, meldt de Volkskrant.

Een bevolkingsonderzoek naar longkanker kan er elk jaar voor zorgen dat duizenden mensen niet aan de ziekte sterven. Die conclusie trekken longartsen van ziekenhuizen in Nederland en België volgens Trouw uit een jarenlang onderzoek waaraan bijna 16.000 vrijwilligers deelnamen.

Verborgen Museumschatten en Verborgen Thuisschatten

In Verborgen Museumschatten duikt presentatrice Lynn Heythekker in de exclusieve depots, archieven, kluizen en kelders van veertien Zuid-Hollandse musea. Lynn gaat op zoek naar verborgen museumschatten. Direct hierna is 'Verborgen Thuisschatten’ te zien. In dit programma gaan we op bezoek bij mensen thuis die denken dat zij een kunstschat in huis hebben. Via een deskundige taxateur van het Venduehuis komen zij de achtergrond en de waarde van hun dierbare object te weten.