Noordwijk zorgt voor megastunt tegen Sparta, andere regioclubs laten profclubs bibberen Foto: OrangePictures

DEN HAAG - De eerste ronde van de KNVB Beker is in volle gang. Zes clubs uit de regio komen dinsdagavond in actie en wij zijn daar natuurlijk bij. Kunnen onze clubs stunten tegen de profclubs?



Eindstand (tussenstanden):

Noordwijk - Sparta (3-2)

ODIN'59 - FC Lisse (1-0)

Westlandia - VVV-Venlo (0-3)

Scheveningen - Cambuur (2-3 na verlenging)

Rijnsburgse Boys - TOP Oss (1-1 na strafschoppen)

VVSB - De Graafschap (3-3 na strafschoppen)





