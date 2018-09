Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Scheveningen, Noordwijk en VVSB op weg naar een stunt in KNVB Beker? Foto: OrangePictures

DEN HAAG - De eerste ronde van de KNVB Beker is in volle gang. Zes clubs uit de regio komen dinsdagavond in actie en wij zijn daar natuurlijk bij. Kunnen onze clubs stunten tegen de profclubs?

Wedstrijden (tussenstanden):

Noordwijk - Sparta (2-2)

VVSB - De Graafschap (1-1)

Scheveningen - Cambuur (2-1)

Westlandia - VVV-Venlo (0-3)

ODIN'59 - FC Lisse (1-0)

Rijnsburgse Boys - TOP Oss (0-1) Volg de speelronde van de KNVB Beker live op 89.3 FM Radio West of via de website.