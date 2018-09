Deel dit artikel:













Wervelend Noordwijk verslaat Sparta in ware bekerthriller Denzel James van VV Noordwijk | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - Noordwijk heeft in een spectaculair bekerduel Sparta Rotterdam met 3-2 verslagen. De derde divisionist is hierdoor een ronde verder in het nationale bekertoernooi. De doelpunten van de Noordwijkers kwamen van Denzel James, Raies Roshanali en Sabir Achefay.

'Denzel James is sneller dan mijn Renaultje', zei verslaggever Jim van der Deijl over de aanvaller van Noordwijk. Ook de Sparta-defensie kwam daar dinsdagavond achter. Eerst tikte de watervlugge flankspeler de 1-0 binnen. Tien minuten voor tijd gaf hij de assist voor de winnende 3-2 van Achefay. Tussen die twee doelpunten in kwam Sparta op voorsprong door Abdou Harroui. De Spartaan maakte binnen tien minuten twee treffers in de eerste helft en zette zo de 1-2 ruststand op het scorebord. Net terug uit de kleedkamers was de stand alweer gelijk. Raies Roshanali knalde de bal schitterend in de bovenhoek. Sparta ging daarna het spel dicteren, maar Noordwijk bleef gevaarlijk. In een van die gevaarlijke uitvallen werd de 3-2 gescoord waardoor Noordwijk de Rotterdamse eerste divisionist uitschakelde. Scoreverloop Noordwijk – Sparta 3-2 (ruststand 1-2): 1-0 James, 1-1 Harroui, 1-2 Harroui, 2-2 Roshanali, 3-2 Achefay