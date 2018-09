Buisbreuk Honselersdijk: onduidelijk wanneer tuinders Westland weer volledig CO2 kunnen 'tappen'

HONSELERSDIJK - Tussen de honderd en honderdvijftig tuinders in het Westland zitten zonder CO2. Tijdens werkzaamheden in Honselersdijk is de transportleiding van het gas dat in de kassen wordt gebruikt om de teelt te bevorderen kapotgestoten. Hoe lang het duurt voordat alles weer is gerepareerd kan een woordvoerder niet zeggen.

De leiding wordt gebruikt door het bedrijf OCAP dat het gas levert aan de tuinders. CO2 is voor planten wat voor mensen zuurstof is. Ze groeien dus beter als er veel van dat spul wordt toegediend. Zonder het extra gas groeit het gewas minder goed. En als er echt te weing voor handen is moeten de tuinders de gas-CV aansteken.

Het CO2 dat OCAP levert is een product dat ontstaat bij - bijvoorbeeld - Shell. Dat bedrijf kan er niets mee. Via leidingen wordt het gas nu naar het Westland gebracht en tuinders kunnen dat gebruiken. Opslaan doen ze niet. 'Daar zouden enorme tanks voor nodig zijn', zegt woordvoerder Robert Jan Pabon van OCAP.



Monteurs zijn bij de kapotte buis

Monteurs van het bedrijf zijn bij de buis om te kijken of die in de nacht van dinsdag op woensdag gerepareerd kan worden. 'Als het simpel te lassen is kan het lek wellicht snel gerepareerd worden. De buis kan dan vannacht weer op druk worden gebracht zodat de tuinders woensdag weer CO2 hebben', zegt Pabon. 'Maar', voegt hij eraan toe, 'we kunnen er nu nog niets over zeggen.'

Als tuinders schade lijden door de kapotte leiding is dat niet te verhalen op OCAP. Robbert Jan Pabon: 'Dat is geregeld in onze contracten. We doen onze stinkende best om de hoeveel CO2 op peil te houden en zelfs uit te breiden, maar we kunnen helaas geen honderd procent zekerheid geven. Nu is een leiding kapot buiten onze schuld. Maar ook als een fabriek uitvalt, zoals na de brand bij Shell Pernis, kunnen we niet leveren.'