Scheveningen laat Cambuur schrikken in de beker, maar komt net tekort

DEN HAAG - Scheveningen heeft nipt verloren van eerste divisie-club SC Cambuur. Na verlenging werd het 2-3 voor de noorderlingen. Scheveningen eindigde het duel met negen man.

Na een half uur spelen kwamen de mannen van trainer John Blok achter te staan. De 0-1 van Andrejs Ciganiks werd door Joël Donald vakkundig ongedaan gemaakt. De aanvaller scoorde voor rust twee keer.

Vijf minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd maakte Nigel Robertha pas de 2-2 voor de Friezen. Hierdoor werd er verlengd op Houtrust.

In de verlenging zagen Levi Schwiebbe Kevin Gomez Nieto beide de rode kaart. Allebei voor twee keer geel. Het was een klap die Scheveningen niet ten boven kwam. De Friezen scoorden via Sai van Wermeskerken, waardoor er geen bekersprookje was voor 'De Schollenkoppen'.

Scoreverloop Scheveningen - SC Cambuur 2-3 (2-1): 1-0 Ciganiks, 1-1 Donald, 2-1 Donald, 2-2 Robertha, 2-3 Van Wermeskerken