Vader Steijn laat zoon Steijn debuteren onder toeziend oog van familie Steijn

DEN HAAG - De zestienjarige Hagenees Sem Steijn heeft zijn profdebuut gemaakt namens VVV Venlo. Zijn vader Maurice Steijn (coach van de Limburgers) liet hem in het KNVB-bekerduel met Westlandia de laatste tien minuten meespelen.

"Familie en vrienden, iedereen was er ', zei de jonge debutant tegen Fox Sports. Om vervolgens dieper op de band van een vader als coach in tegaan. 'Het is eerder moeilijker dan makkelijker', zei de jongeling wijselijk.

'De buitenwereld heeft altijd zijn oordeel klaar', vervolgde vader Maurice. 'Maar het belangrijkste is dat hij makkelijk meekan. Dat maakt het voor mij ook makkelijker.'

VVV-Venlo won het duel in Naaldwijk met 0-3.

