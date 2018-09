Deel dit artikel:













ESTEC viert vijftig jaar ruimtevaart met de voorstelling Fly me to the Moon Rogier Baris als de 11-jarige Joost in de openluchttheatervoorstelling Fly me to the Moon | Foto: Omroep West

NOORDWIJK - Het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk viert dit jaar het vijftigjarig bestaan. In maart is het ook vijftig jaar geleden dat de eerste mens een stap zette op de maan. Een mooie aanleiding voor regisseur Martine Zeeman om de openluchtvoorstelling Fly me to the Moon te maken. Met als centrale vraag: hoe zit onze aarde er over vijftig jaar uit?

Aan de bijzondere productie doet een dertig-koppig, internationale cast mee, met zowel lokaal talent als professionals. De hoofdrol van de 11-jarige Joost wordt gespeeld door Rogier Baris, die ook al schitterde in de musicals Ciske de Rat en Billy Elliot. Voor de locatie is niet gekozen voor het terrein van ESTEC zelf, maar voor het heuse maanlandschap 'Moonyard' bij de buren, DECOS. Voor de voorstelling heeft Zeeman zich laten inspireren door uitgebreid in gesprek te gaan de medewerkers van ESTEC. Zonder moralistisch te worden, is Fly me to the Moon wel een voorstelling met een boodschap. Want als een ding duidelijk is geworden, dan is het wel dat de mensen in de ruimtevaart zich zorgen maken over het voortbestaan van de aarde.