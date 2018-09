Noordwijk-held James na bekerstunt: 'Nu tegen Feyenoord in De Kuip'

NOORDWIJK - 'Het wonder van Noordwijk', zei Denzel James lachend na de 3-2 overwinning op Sparta in de KNVB-beker. 'Eerst IJsselmeervogels, nu Sparta. Ik ben benieuwd wat er nog meer komt. Ik hoop op Feyenoord-uit, dat lijkt me mooi met al die supporters.'

Zijn trainer Kees Zethof was nog helemaal niet met de loting van komende zaterdagavond bezig. 'Eerst spelen we zaterdagmiddag om het kampioenschap van Noordwijk tegen SJC. Na deze prestatie moeten we niet denken dat we daar ook winnen. Daar moeten we ook presteren. Daarna kijken we pas naar de loting.'

'Of we het nieuwe VVSB kunnen zijn?', vroeg Zethof zichzelf vervolgens hardop af. 'Dat was uniek toen ze in de halve finale stonden. Ik zei nog tegen de jongens: AFC maakte er eerder op avond vijf tegen Telstar, dan moeten wij er zes maken. Geintje, natuurlijk. Ik ben tevreden met dit resultaat.'

