'Een van de jongens zei dat 'ie Onana wel even poort', Te Werve ontspannen voor bekerduel met Ajax

DEN HAAG - Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Frenkie de Jong... De amateurvoetballers van het Rijswijkse Te Werve konden er lange tijd alleen maar van dromen tegen zulke 'namen' te mogen spelen. Maar vanavond zou het zomaar realiteit kunnen zijn. Te Werve treft Ajax in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi.

''s Avond zullen de zenuwen wel opspelen, maar ik heb goed geslapen hoor', vertelde Daan de Wolf dinsdagochtend. Hij is de keeperstrainer van Te Werve. Hoe relaxed hij dinsdagochtend ook was, dat was tijdens de loting voor de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi wel anders. 'Toen we aan Ajax gekoppeld werden, ontplofte de groepsapp. Ik sprong zelf ook een gat in de lucht. Je leeft even in een droomwereld. Als je als zaterdagtweedeklasser tegen zo'n team mag spelen, is dat gewoon geweldig.'

In de groepsapp werd er meteen gediscussieerd wie de directe tegenstander zou mogen worden van Ziyech. 'En iemand zei dat hij Onana wel even gaat poorten', lacht De Wolf.



'Kans van 2,5 procent'

Dinsdagmiddag om 13.30 uur verzamelen de spelers op de club voor de lunch en wordt er langzaam toegewerkt naar de wedstrijd. 'Om 17.30 uur gaan we op ons gemak naar Noordwijk.'

De Wolf baalt er wel van dat het duel vanwege de veiligheid niet afgewerkt kan worden in Rijswijk. Te Werve kan dus niet profiteren van het thuisvoordeel. 'Maar we hebben niets te verliezen', benadrukt de keeperstrainer. 'Winnen zou een stunt zijn, maar die kans is maar 2,5 of vijf procent.'





'Er bovenop klappen'

Hoe Ajax moet worden aangepakt om toch een kansje te maken, zag De Wolf zondag in Eindhoven. Daar won PSV met 3-0 van de ambitieuze Amsterdammers. 'Je moet er bovenop klappen. Geen ruimte geven.'

LEES OOK: Trainer HVV Te Werve heeft 'geen zenuwen' voor bekerwedstrijd tegen Ajax