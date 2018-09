Gedupeerde tuinders kunnen schade niet verhalen

WESTLAND - Gedupeerde tuinders in het Westland die door de leidingbreuk van dinsdag in Honselersdijk geen CO2 aangevoerd kregen, kunnen eventueel geleden schade niet verhalen op CO2-leverancier OCAP. Dat zegt woordvoerder Robbert Jan Pabon van OCAP woensdagochtend op Radio West.

De leidingbreuk in Honselersdijk leidde ertoe dat de aanvoer van CO2 aan zo'n 100 tot 150 bedrijven stilviel. 'Bij graafwerkzaamheden werd per ongeluk de leiding geraakt', vertelt Pabon. 'De brandweer en politie waren snel ter plaatse, die constateerden al snel dat er geen gevaar was voor de omgeving. Wel is het voor de tuinder vervelend: in hun beleving duurt zo'n storing altijd lang, maar het viel uiteindelijk wel mee. Een tuinder rekent op CO2 en als we niet kunnen leveren is dat heel vervelend.'

Tuinders, die het gas gebruiken omdat het gewas er beter door groeit, worden sinds woensdagochtend langzaam weer van CO2 voorzien. Pabon: 'Sommigen hebben alweer aanvoer, voor enkele andere tuinders kan het tot woensdagochtend duren.'

LEES OOK: Buisbreuk Honselersdijk: onduidelijk wanneer tuinders Westland weer volledig CO2 kunnen 'tappen'