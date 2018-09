Deel dit artikel:













WINNEN! Stuur ons de mooiste foto van jou en je huisdier Heb jij ook zo'n leuke foto? Stuur 'm in en win! | Foto: Valerie Kuypers/ANP

DEN HAAG - Heb jij een ge-wel-dige foto waarop je met je samen favoriete huisdier staat afgebeeld? Super leuk! Volgende week donderdag is het weer dierendag en dat is de dag waarop jij op deze website kunt shinen, samen met bijvoorbeeld langharige cavia, je meest snoezige poezenbeest of je stoerste Staffordshire Bull Terriër.

Maar je mag natuurlijk ook een mooi kiekje sturen waarop je perfect bent vastgelegd met je Chinese dwerghamster, ultiem schattig met je pluizige konijn te zien bent of heel cosy met je rode rattenslag op de foto staat. Natuurlijk mag je ook met je hele Ark van Noach tegelijk op de foto. Kortom, bij Omroep West is niks te gek. Als het maar toffe foto's oplevert. Dus trek Luna, Boris, Max, Milo, Simba of Kitty voor de camera en zorg vooral dat je er zelf ook opstaat.

Mooie prijzen te winnen Naast dat het natuurlijk top is om voor de hele buurt met je favoriete huisdier op omroepwest.nl te staan, houd je er - als je wint - natuurlijk ook nog iets leuks aan over. We geven namelijk aan de inzenders van de drie leukste foto's een cadeaubon ter waarde van 50 euro weg. Die kun je besteden bij dierenspeciaalzaak Avonturia de Vogelkelder in Den Haag. Een deskundige jury (wijzelf) kiest uit alle inzendingen drie winnaars van deze prijs.

Meedoen? Wil je meedoen? Leuk! Zorg dat je de foto uiterlijk 3 oktober naar ons hebt opgestuurd. Vertel ook hoe je huisdier heet, bijzondere details over de foto en waarom hij/zij/het zo leuk is.Tip: woon je in Leiden? Doe het dan alvast op 2 oktober, anders ben je weer zo als een bal dat je het vergeet... Stuur je foto naar dit adres en wie weet staat jouw foto op dierendag, 4 oktober 2018, op onze site. Nog even de saaie disclaimer: foto's blijven eigendom van Omroep West, de foto's blijven ook na dierendag op onze site staan en over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Veel succes en vooral plezier... We zien jullie foto's graag tegemoet. Woef! LEES OOK: Vijf dierenverhalen die je laten glimlachen: Van chihuahua in roze jurk tot mannen met liefde voor plastic pony's LEES OOK: De ongelooflijke reis van kat Demo, die 415 kilometer van huis terecht kwam