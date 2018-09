Vliegtuigen en vuurwerk, Scheveningen krijgt spectaculaire luchtshow

DEN HAAG - De 200ste verjaardag van de badplaats Scheveningen krijgt eind dit jaar een spectaculaire afsluiter. Tijdens een luchtshow zullen vliegtuigen rondtollen boven zee en vuurwerk afschieten. 'Dit is superspectaculair en nog nooit in Nederland te zien geweest', zegt organisator Truus van Amstel. De show is onderdeel van de het festiviteitenjaar Feest aan Zee. De Scheveningen Light Air Show zal zaterdag 1 december te zien zijn vanaf het strand en de boulevard en begint rond 15.45 uur.

Als de zon langzaamaan de zee inzakt, zullen de vliegtuigen de lucht ingaan en koers zetten naar Scheveningen. 'En dat zijn zeker geen gewone vliegtuigen', vertelt Van Amstel. 'Ze hebben verlichting aan de buitenkant en vuurwerk aan boord.'

De vliegtuigen bereiken het luchtruim van Scheveningen aan het eind van de middag als het begint te schemeren. 'Perfect voor vuurwerk dus', zegt Van Amstel. 'In de nacht mogen ze hun capriolen niet uitvoeren, omdat ze puur op zicht vliegen. Dan moet je volgens de Luchtverkeerswet een kwartier na zonsondergang aan de grond staan.'



Ultrawendbare vliegtuigen

De vliegtuigen zijn zo licht mogelijk gemaakt door alle apparatuur eruit te halen. 'Er zit dus ook geen radar in. Dat ze zo licht zijn, maakt dat ze ultrawendbaar zijn en de gekste stunts kunnen uitvoeren.' Bezoekers kunnen rondtollende vliegtuigen verwachten die loopings en kurkentrekkers maken, terwijl vuurwerk alle kanten op schiet.

'Het programma bestaat uit meerdere onderdelen en begint rustig met een show van zes stuntvliegtuigen. Daarna wordt het steeds spectaculairder en gaan er ook vliegtuigen de lucht in die vanaf het tipje van de vleugels vuurwerk afschieten. De show wordt afgesloten met een helikopter die boven zee vuurwerk afschiet.'



Populair in het buitenland

In Nederland is een show als deze nog nooit gehouden. 'Het wordt dus een primeur!', zegt Van Amstel. 'In het buitenland is het wel al heel erg populair.'

Een risico is wel het weer. Wolken moeten minimaal 300 meter boven zee hangen, anders kan er niet gevlogen worden. 'Ze gaan met 180 kilometer per uur en moeten dus goed zicht hebben. Als het weer het niet toelaat, schuiven we het hele programma door naar zondag 2 december.'