Katwijk heeft tonnen over voor nieuwe ijshal in Leiden

KATWIJK - Het Katwijkse gemeentebestuur is bereid mee te betalen aan een nieuwe ijshal in Leiden. Dat heeft de gemeente laten weten.

Leiden is van plan een nieuwe ijshal te bouwen op sportpark De Vliet. De kosten voor deze 250 meter lange ijsbaan neemt de gemeente Leiden volledig voor zijn rekening. De schaatsverenigingen willen echter liever een schaatsbaan van 333 meter lang. In dat geval zou Leiden officiele, door de schaatsbond KNSB georganiseerde wedstrijden kunnen organiseren.

Om dat te realiseren heeft de gemeente Leiden de regiogemeenten gevraagd mee te betalen aan de langere ijsbaan. Kaag en Braassem, Teylingen en Zoeterwoude hebben een financiële bijdrage beloofd. De gemeenten Alphen aan den Rijn en Oegstgeest willen tot nu toe niet meebetalen. Daarmee is de kans op de langere ijsbaan nog steeds heel klein.



Bereid

Het college van Katwijk is nu ook bereid om 388.000 euro over te maken naar Leiden. Wel moet de Katwijkse gemeenteraad zich op 4 oktober over het voorstel buigen.

'Met deze bijdrage kunnen de Katwijkse schaatsers gebruik gaan maken van een nieuwe en moderne ijshal die voldoet aan alle wensen', zegt wethouder Adger van Helden (Financiën). 'Als gemeente stimuleren we sport en bewegen en willen daarom een bijdrage leveren zodat onze schaatsers hun sport dichtbij, goed kunnen beoefenen. Een voorziening die we als gemeente Katwijk nooit zelf kunnen realiseren maar juist als regio wel.'

