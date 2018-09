Sportcentrum De Uithof schiet Haags dierenasiel te hulp

DEN HAAG - Beter een goede buur dan een verre vriend. Dat geldt zeker voor het Haags Dierencentrum aan de Lozerlaan. Het vlakbij gelegen Sportcentrum De Uithof schiet het asiel voor honden en katten te hulp. En die zijn daar hartstikke blij mee.

Komende zondag, als het schaatsseizoen in De Uithof wordt geopend, zijn bijvoorbeeld vrijwilligers van het Haags Dierencentrum actief rond het sportcentrum om te collecteren.

Met het opgehaalde geld kan onderhoud worden gepleegd aan het asiel en kunnen de honderden thuisloze honden en katten worden verzorgd.



Gratis schaatsen, maar...

Mensen die aanstaande zondag naar De Uithof komen, hoeven vanwege de opening van het schaatsseizoen geen entreegeld te betalen. Ook zijn er gedurende de dag, die van 10.00 uur tot 17.00 uur duurt, gratis proeflessen.

'We hopen dat mensen het geld dat ze op die manier uitsparen willen doneren aan het Haags Dierencentrum. En het liefst willen we natuurlijk dat ze structureel donateur worden', zegt De Uithof-directeur Eugène de la Croix tegen Omroep West.



Niet alleen geld inzamelen

Het sportcentrum gaat niet alleen geld inzamelen, maar gaat ook actief op zoek naar nieuwe baasjes voor de dieren die bij de buren ondergebracht zijn. 'We komen binnenkort met het 'snuitje van de week'. We gaan dan foto's van de dieren posten op onze social media en campagnes doen op de regionale televisie, om het Haags Dierencentrum meer onder de aandacht te brengen.'

Volgens De la Croix komen er dankzij de samenwerking ook campagnes op scholen. 'Kinderen krijgen dan voorlichting wat het betekent als je een kat of een hond neemt. Waar daar komt wel een verantwoordelijkheid bij kijken.'



Jaarlijks drie ton tekort

De La Croix benadrukt dat er nog wel wat te doen is. 'De overheid vergoedt het verblijf van een dier maar twee weken. Dat is veel te kort om zo'n dier te kunnen verzorgen totdat er een nieuwe baas gevonden is. Dus komt het Haags Dierencentrum nu al zeker drie ton per jaar tekort om alles goed te kunnen doen.'

Volgens de directeur van De Uithof komen er per jaar bij zijn sportcentrum anderhalf miljoen bezoekers. 'Op die manier hebben we veel bereik voor onze acties rond het dierencentrum', zegt hij. De La Croix hoopt dat zijn buren van het Haags Dierencentrum daar maximaal van kunnen meeprofiteren.



Haags Dierencentrum blij

'Wij zijn heel erg blij ermee. Het is ook voor het eerst dat wij op deze basis een zakelijke partner hebben waar we heel veel aan hebben. Voor ons is dit heel belangrijk', zegt een woordvoerder van het Haags Dierencentrum tegen Omroep West.

'Het helpt ook om onze naamsbekendheid te vergroten. We bestaan al 140 jaar, maar moeten beter op de kaart zetten wie we zijn en wat we doen. Wij lossen het zwerfdierenprobleem van Den Haag op, 1700 katten en honden op jaarbasis. Die zouden anders door Den Haag lopen. Dat is voor de veiligheid, gezondheid en economie natuurlijk geen goed plan. Heel fijn dat De Uithof ons wil helpen bij het oplossen van dit probleem.'