Bestuurder busje veroorzaakt ravage en gaat er vandoor

DEN HOORN - De bestuurder van een wit busje met een Brits kenteken veroorzaakte dinsdag een ravage in Den Hoorn. Hij reed rond 20.15 uur op de kruising van de Hoornseweg met de Hoornsekade tegen een auto en reed daarna door.

De aangereden automobilist ging achter de bus, een Ford Transit Connect, aan. Hij zag dat de bestuurder van het busje erg gevaarlijk reed en op de Victoria tegen een lantaarnpaal botste. Die viel door de klap om en raakte een geparkeerde auto.

Ook hierna reed de bestuurder van het busje gewoon door. Uiteindelijk parkeerde hij de bus aan de Dirjespeer in een parkeervak en ging hij er te voet vandoor. De politie hield later op de avond in Delft een 26-jarige man aan als verdachte. Hij had gedronken en drugs gebruikt, bleek uit onderzoek. De witte bus is in beslag genomen voor onderzoek.