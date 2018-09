Ajax-coach Erik ten Hag: 'We zullen tegen Te Werve met een sterk team aantreden'

RIJSWIJK - Ajax zal woensdagavond niet met een B-team gaan spelen tegen Te Werve. Dat zegt trainer Erik ten Hag in een interview met Ajax TV aan de vooravond van het bekerduel met de Rijswijkse amateurs. Spits Kasper Dolberg start in de basis en Kostas Lamprou staat onder de lat.

'We zullen individueel bekijken welke speler toe is aan rust en wie er kan spelen', aldus Ten Hag. Het lijkt erop dat de spelers die begin september interlandverplichtingen hadden in aanmerking komen voor rust, als ze dat nodig hebben. 'We gaan in ieder geval met een sterk team aantreden.'

Met Dolberg in de spits treedt Ajax aan tegen Te Werve. Ten Hag wil dat de Deense aanvaller verder wedstrijdritme opdoet, na zijn invalbeurten tegen AEK Athene en PSV en zijn basisplaats bij Jong Ajax afgelopen vrijdag. Lamprou mag keepen, al zal de reserve doelman niet bij alle bekerwedstrijden in het doel staan.



Geen Matthijs de Ligt

Voor Matthijs de Ligt komt de wedstrijd tegen Te Werve nog te vroeg. De aanvoerder kampt met een blessure, waardoor hij ook al het Champions League-treffen met AEK Athene (Griekenland) en de eredivisiekraker tegen PSV miste. De zestienjarige Ryan Gravenberch, die tegen PSV zijn debuut maakte in de hoofdmacht van Ajax, krijgt ook tegen Te Werve speeltijd.

De bekerwedstrijd Te Werve - Ajax is woensdagavond live te volgen via Omroep West. Om 20.45 uur is de aftrap in Noordwijk, de extra radio-uitzending van Radio West Sport begint al om 18.00 uur. Michel la Faille zal het radioverslag van de wedstrijd voor zijn rekening nemen, Jens van Pieterson verzorgt sfeerimpressies.



Meer bekervoetbal

Ook zijn woensdagavond de bekerduels OJC Rosmalen - ADO Den Haag (Jim van der Deijl) en Katwijk - SC Heerenveen (Dennis Kranenburg) te volgen op Radio West. OJC Rosmalen - ADO Den Haag begint al om 17.00 uur. Live-flitsen van de eerste helft hoor je in Studio Haagsche Bluf. De aftrap in Katwijk is om 19.45 uur.

