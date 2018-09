Den Haag verspreidt tienduizend vuurwerkbrillen op scholen

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat rond de jaarwisseling tienduizend vuurwerkbrillen verspreiden op scholen en buurthuizen. Daarnaast wil de gemeente dat alle basis- en middelbare scholen en buurthuizen vuurwerkvoorlichting geven. Het moet het aantal vuurwerkslachtoffers terugdringen.

De gemeente zet dit jaar extra in op vuurwerkvoorlichting, schrijft burgemeester Pauline Krikke aan de gemeenteraad. Een motie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos drong hier eerder op aan. Den Haag gaat daarom alle scholen en buurthuizen aansporen om vuurwerkvoorlichting te geven en daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van de kennis van de stichting Halt. Deze stichting heeft al jarenlang ervaring met het geven van voorlichting aan jongeren. Bovendien gaat de gemeente tienduizend vuurwerkbrillen verstrekken.

'Ik hecht grote waarde aan goede voorlichting en vuurwerkbrillen omdat het een wezenlijke bijdrage levert aan het terugdringen van vuurwerkletsel', schrijft Krikke. 'Ik zal komend jaar ook de vuurwerkbranche vragen extra aandacht te besteden aan vuurwerkvoorlichting bij de verkoop van vuurwerk.'



Vreugdevuur Noorderstrand in de knel

In de brief schrijft de burgemeester verder dat het vreugdevuur op het Noorderstrand op Scheveningen in de knel dreigt te komen. Het strand kalft af en wordt dus smaller. 'Recente berekeningen hebben uitgewezen dat de huidige locatie nog steeds mogelijk is, maar wel onder strikte veiligheidsmaatregelen', schrijft ze. 'Sinds de zomer voeren we hier gesprekken over met de organisatie van Stichting Vreugdevuur Scheveningen.' Volgens een woordvoerder van het stadhuis zal Rijkswaterstaat het komend jaar het strand opspuiten zodat het probleem volgend jaar is verholpen.

De veiligheid rond de twee vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp is sinds een paar jaar onderwerp van gesprek. De twee organisaties proberen elkaar de loef af te steken en de hoogste vuurstapel te maken. Daardoor werden de stapels elk jaar hoger. De gemeente voelde zich vanwege de veiligheid genoodzaakt om een maximale bouwhoogte vast te stellen.



Uiterste

'De afgelopen jaarwisseling heeft nog eens heel duidelijk laten zien, dat we met de vuurstapels mede door de onvoorspelbaarheid van het weer momenteel op het uiterste zitten van wat op een verantwoorde manier mogelijk is', concludeert Krikke. Vorig jaar waaide het heel hard en gelastte de burgemeester de vuurwerkshow op Scheveningen af. De vreugdevuren konden wel doorgaan.

De vuurwerkshow in Laak ging vanwege de harde wind ook niet door. Deze keer gaat de organisatie opnieuw een show organiseren in de haven tegenover de Haagse Hogeschool. Ook op de Hofvijver wordt weer een show gehouden. Dat betekent dat er in Den Haag drie centrale vuurwerkshows zijn. Meer centrale shows zijn financieel niet haalbaar.



Hoge kosten

Krikke: 'Ik hecht grote waarde aan dergelijke initiatieven door en voor bewoners die in belangrijke mate bijdragen aan een veilig verloop van de jaarwisseling. In dit verband wijs ik er wel op dat gemeentelijke kosten om dergelijke initiatieven mogelijk te maken fors zijn. Met de huidige drie vuurwerkshows zitten we momenteel financieel aan het maximaal haalbare.'

Naast de verplichte vuurwerkvrij zones rond ziekenhuizen en kinderboerderijen, komen er ook weer vrijwillige vuurwerkvrije zones. Het gaat om straten of pleintjes waar de bewoners onderling afspreken dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken. De politie handhaaft hier niet.



Spelregels

In Den Haag waren er vorig jaar achttien van dit soort vrijwillige vuurwerkvrije zones. Op de meeste plekken waren de reacties volgens de burgemeester achteraf positief. Maar sommige initiatiefnemers hadden ook negatieve ervaringen omdat er toch vuurwerk werd afgestoken. 'Om bewoners een handje te helpen bij het organiseren van een bewonersinitiatief hebben we duidelijke spelregels opgesteld. Zo worden er tips gegeven over het maken van afspraken tussen buren onderling', schrijft de burgemeester.