Kersverse Fotograaf des Vaderlands toont mooiste en lelijkste plek in 'zijn' Zoetermeer

ZOETERMEER - Jan Dirk van der Burg is sinds vandaag de nieuwe Fotograaf des Vaderlands. De geboren Zoetermeerder maakt meteen van de gelegenheid gebruik om de mooiste plekken van zijn geboorteplaats op camera vast te leggen.

Voor Van der Burg begon het allemaal in het Stadshart - 'Alles wat je hartje begeert' - in Zoetermeer. 'Daar kocht ik mijn eerste camera, een Fujifilm', vertelt de Fotograaf des Vaderlands. 'De eerste foto maakte ik van Pauline, het paard van mijn vader. Die foto was onscherp. Toen ik even later doorhad hoe ik moest scherpstellen, maakt ik zelfs mijn eerste scherpe foto van Pauline.'

Tijdens de tocht door zijn geboorteplaats bekent hij dat hij de Nelson Mandelabrug over de A12 een van de lelijkste plekken van Zoetermeer vindt. 'Vroeger liep ik hier geregeld overheen als ik naar uitgaanscentrum De Boerderij of de coffeeshop ging. Dat zo'n lelijke brug naar zo'n mooi iemand is vernoemd. Konden ze hem niet de Hilbrand Nawijnbrug noemen?'



Mooiste

Het mooiste plekje? Dat bewaart hij voor de derde en laatse stop: is de oude Dorpsstraat, één van de weinige pittoreske stukjes in het moderne Zoetermeer.