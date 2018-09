'Ik schoot uit bij de massage', justitie eist maanden cel tegen fysiotherapeut in misbruikzaak

DEN HAAG - Tegen een fysiotherapeut die in Den Haag een patiënte misbruikt zou hebben, is woensdag twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, geëist. Robert B. (29) zou tijdens een behandeling aan huis met zijn vingers het lichaam van de jonge vrouw zijn binnengedrongen.

Volgens de officier van justitie is er sprake van verkrachting, omdat de fysiotherapeut op het lichaam van de vrouw ging zitten toen hij haar betastte. Zij kon zich daardoor moeilijk verweren. Volgens B. zou hij per ongeluk de schaamstreek van de vrouw aangeraakt hebben. 'Ik ben uitgeschoten bij de massage. Ik gebruikte olie die ik niet gewend was.'

B. werkte destijds bij een fysiopraktijk en was de vaste behandelaar van de vrouw. Op 9 februari 2017 zocht hij haar thuis op. Volgens de patiënt was dit zijn idee. Ze verklaarde bij de politie dat hij meerdere malen haar vagina is binnengedrongen en ook haar borsten heeft betast. Ze zou hem meerdere keren hebben gevraagd te stoppen, maar B. wilde volgens de vrouw niet luisteren.



'Dit is geen schuldbekentenis'

Tijdens de zitting van woensdag citeerde de rechter uit chatgesprekken tussen de fysiotherapeut en het slachtoffer nadat het incident had plaatsgevonden. Daarin ontkende B. niet dat hij te ver was gegaan en bood hij de vrouw excuses aan.

Volgens B. moeten deze chats niet als een schuldbekentenis worden gezien. 'Ik wilde de situatie niet laten escaleren', legde hij de rechter uit. 'Wat zij heeft verklaard, is niet gebeurd.'



Zelfmoord

De officier van justitie ziet de chatgesprekken wél als een schuldbekentenis. De aanklaagster vindt het verhaal dat B. zou zijn uitgeschoten tijdens de massage 'niet geloofwaardig'. Ze eist - naast de celstraf van 24 maanden - dat B. de patiënte ook een schadevergoeding van 3900 euro betaalt. Het slachtoffer vertelde tijdens de zitting met gebroken stem dat ze na het incident urenlang onder de douche stond, omdat ze zich vies voelde. Ook wilde ze zelfmoord plegen.

'Ik wil dat hij berecht wordt om te voorkomen dat hij nieuwe slachtoffers maakt', zei ze. De verdachte werkt inmiddels echter niet meer als fysiotherapeut. Uitspraak over twee weken.