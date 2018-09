Deel dit artikel:













ADO-doelman Indy Groothuizen in voorlopige selectie Jong Oranje ADO-doelman Indy Groothuizen tijdens een training van Jong Oranje. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Indy Groothuizen is door bondscoach Erwin van der Looi opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje. In oktober staan er twee kwalificatiewedstrijden voor het EK 2019 op het programma. Of de doelman van ADO Den Haag ook daadwerkelijk deel uit gaat maken van de definitieve spelersgroep, hoort hij op vrijdag 5 oktober.

Opvallend is dat de naam van Feyenoord-doelman Justin Bijlow ontbreekt. Ronald Koeman heeft hem bij zijn voorlopige selectie voor het Nederlands elftal zitten. In vorige interlandperiodes moest Groothuizen, Bijlow voor zich dulden. Groothuizen wacht daardoor ook nog op zijn debuut bij Jong Oranje. Shaquille Pinas en Giovanni Troupee zijn op hun beurt opgenomen in de voorselectie van Oranje onder 20. Dat elftal speelt in oktober twee oefeninterlands. LEES OOK: 'Wij nemen de beker heel serieus. Één hooguit twee wijzigingen'