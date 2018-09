Geen politie-onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag docent Ashram College

ALPHEN AAN DEN RIJN - De politie gaat geen onderzoek doen naar de teamleider van het Ashram College die op social media werd beticht van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is besloten na overleg met het Openbaar Ministerie (OM). Er is geen aangifte gedaan door de desbetreffende leerling of de school. Het die eerder de beschuldigingen als 'ongegrond' bestempelde.

Er is volgens de politie geen reden voor politie of justitie om zelf een onderzoek te starten, zonder dat er een aangifte is gedaan. Zolang er geen aangifte is gedaan, komen politie en justitie dus ook niet in actie.

Tegen een of meerdere leerlingen van de school heeft de directie van het Ashram College wel aangifte gedaan vanwege smaad tegen de 26-jarige teamleider. Destijds zei de politie desgevraagd niets van een aangifte te weten.



Op non-actief

Naar aanleiding van berichtgeving over de leraar van de school is een leerling met haar ouders naar de schoolleiding gestapt om haar beklag te doen over de man. Aan de hand daarvan heeft de school een intern onderzoek ingesteld naar de 26-jarige teamleider. Het is onduidelijk of dat iets met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken heeft.

Iedereen op school is onaangenaam verrast, schreef Ashram-directeur Henk Fledderus in een e-mail aan de ouders en verzorgers van leerlingen van de middelbare school. In afwachting van de uitkomsten van het interne onderzoek is de teamleider op non-actief gesteld door de school.



Docent nog steeds op non-actief

Hoewel justitie dus geen onderzoek doet naar het gedrag van de docent, is de schorsing door de school nog steeds van kracht. Rector Henk Fledderus bevestigt dat woensdagmiddag tegenover Omroep West, maar hij wil verder niet op de zaak ingaan.

Fledderus wil ook niet zeggen hoe lang het onderzoek naar de docent nog gaat duren. Ook op de vraag tegen hoeveel leerlingen er door hem aangifte is gedaan wegens smaad wil hij geen antwoord geven.