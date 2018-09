Gouwenaar veroordeeld voor misbruik van stiefdochter

DEN HAAG - Jan van A. (53) uit Gouda is woensdag veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk wegens seksueel misbruik van een minderjarige stiefdochter. Het misbruik vond plaats tussen 2009 en 2014.

Bij zondagse bezoekjes aan haar stiefvader werd het meisje vanaf haar dertiende tussen kerkdiensten door mee naar boven genomen en moest ze 'iets leuks' aantrekken, waarna de Gouwenaar verregaand misbruik pleegde, inclusief vastbind- en blinddoekspelletjes.

Het slachtoffer werd niet met geweld gedwongen of bedreigd, maar de rechtbank stelt dat de man een lichamelijk en geestelijk overwicht had op zijn stiefdochter. Er was ook sprake van emotionele chantage: het slachtoffer, dat destijds het contact met haar biologische vader had verbroken, was bang dat haar stiefvader haar niet meer als dochter wilde hebben als zij 'nee' zei tegen zijn seksuele wensen.



Extra proeftijd

De verdachte mag van de rechtbank geen contact meer hebben met het slachtoffer, niet meer omgaan met minderjarigen en ook moet hij een verplichte zedendaderbehandeling ondergaan. 'Het is van belang dat de de verdachte nooit meer in een dergelijke sitatie terecht zal komen', aldus de rechtbank. Daarom krijgt hij een extra lange proeftijd van vijf jaar opgelegd. Verder moet de Gouwenaar 25.000 euro smartengeld aan het slachtoffer betalen.

De man is vrijgesproken van het maken van kinderporno. Hoewel hij foto's had gemaakt van de handelingen die het meisje verrichtte, kan niet worden aangetoond dat dat gebeurde toen ze nog minderjarig was. Ze is inmiddels 22. Het Openbaar Ministerie had voor de ontucht met de stiefdochter tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden dezelfde straf geëist als de rechtbank nu heeft opgelegd.



Ook een schoonzusje

Nadat de aangifte van de stiefdochter binnen was deed ook een schoonzus van de man aangifte van misbruik. Zij zou in de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn misbruikt toen ze 15 was. Dat misdrijf is volgens de rechtbank verjaard, dus daarvoor kon de Gouwenaar niet meer veroordeeld worden.