Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Arrestatieteam na roepen 'Allahoe akbar' in Den Haag Het arrestatieteam in de Telexstraat in Den Haag. Foto: Regio15

DEN HAAG - In de Telexstraat in Den Haag is op dit moment een politieactie aan de gang. Volgens getuigen heeft iemand 'Allahoe akbar' geroepen en lekt er een gasfles, meldt de politie.

Een arrestatieteam is inmiddels aanwezig op de Telexstraat. Ook een politiehelikopter hangt in de lucht. Een nabijgelegen benzinestation aan de Fruitweg is ontruimd, meldt de politie. (later meer)