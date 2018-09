Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Arrestatieteam na roepen 'Allahoe akbar' in Den Haag; 1 aanhouding De verdachte wordt aangehouden in de Telexstraat in Den Haag. Foto: Regio15 Het arrestatieteam in de Telexstraat in Den Haag. Foto: Regio15

DEN HAAG - In de Telexstraat, voor de deur van de HTM-busgarage in Den Haag, is woensdagmiddag een man aangehouden die volgens getuigen 'Allahoe akbar' heeft geroepen, meldt de politie.

De verdachte is overmeesterd door een arrestatieteam. Zijn auto is door explosievenexperts onderzocht, maar die bleek volgens de politie 'veilig'. Wel werd in de wagen een gasfles aangetroffen. Die wordt onderzocht, zegt de politie. Boven de Telexstraat hing een tijdje een politiehelikopter en een nabijgelegen benzinestation aan de Fruitweg werd uit voorzorg ontruimd.