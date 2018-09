Gevaarlijke stoffen niet meer Den Haag in via Utrechtsebaan

DEN HAAG - De gemeente Den Haag wil het doorgaande vervoer van gevaarlijke stoffen over de Utrechtsebaan, Benoordenhoutseweg en Leidsestraatweg gaan verbieden. Dat is volgens de gemeente nodig omdat op de Grotiusplaats, naast de weg, een paar woontorens komen te staan. Vervoer van de gevaarlijke stoffen over Utrechtsebaan wordt daarom te gevaarlijk.

Op dit moment maakt de Utrechtsebaan nog onderdeel uit van de aangewezen route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen als LPG en propaan. Dit vervoer mag plaatsvinden in het weekeinde en maandag tot en met vrijdag van 18.00 uur tot 8.00 uur.

Dat kan nu nog omdat er vooral kantoren rond de weg staan. Maar als er straks ook veel woningen komen, is het onverantwoord om er ook gevaarlijke stoffen over te vervoeren. ‘Met de toren De Monarch 3 aan de Prinses Beatrixlaan en de twee torens op de Grotiusplaats komen er in de directe nabijheid van de Utrechtsebaan enkele honderden woningen en horeca, winkels en kantoren. Het college vindt het onwenselijk om dan nog doorgaand vervoer van gevaarlijke stoffen toe te staan’, aldus wethouder Boudewijn Revis (VVD, standsontwikkeling) desgevraagd.



Alleen nog bevoorrading

Het verbod moet als het aan het stadsbestuur ligt volgend najaar in werking treden. Daarna is nog slecht bevoorradingsverkeer voor enkele LPG-stations in de stad nog toegestaan.

De gemeente gaat de komende tijd de wijziging van de route van gevaarlijke stoffen in Den Haag voorbereiden. Daarbij worden diverse partijen betrokken, zoals de vervoersbranche, buurtgemeenten en provincie. Er is wel een alternatieve route: via de A4 en A44/N44. Eind 2022 wordt de Rijnlandroute opgeleverd en dan is die het meest voor de hand liggende alternatief.