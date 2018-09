Te Werve-trainer wil als eerste op het veld staan: 'Aanvoerder ga op tijd poepen'

RIJSWIJK - Uren voor aanvang van dé wedstrijd tegen Ajax zijn de amateurvoetballers van het Rijswijkse Te Werve bij elkaar gekomen voor een teambespreking. In de kantine spreekt trainer Huib van Oostrom Soede zijn mannen toe. 'Welkom! We hebben heel lang naar deze wedstrijd toe geleefd', begint hij.

De spelers luisteren aandacht naar hun coach, die de wedstrijd tegen de Amsterdamse eredivisieclub heel erg serieus neemt. 'Wellicht speel je vanavond de wedstrijd van je leven. Dan gaat Erik ten Hag (trainer Ajax, red.) eruit en word ik trainer van Ajax. En dan mag je bij mij komen spelen', vertelt hij enthousiast.

Vervolgens wordt Van Oostrom Soede wat strenger: 'Het enige wat ik wil, is dat je jezelf blijft en dat je focust op wat ik uitleg. Of je nou speelt of niet, het maakt me niet uit! De opstelling word zoals altijd in de kleedkamer bekend gemaakt.'

'Jij moet altijd poepen'





Als afsluiting heeft de charismatische trainer een opmerkelijk verzoek aan zijn spelers: 'We gaan op tijd naar de kleedkamer', begint hij zijn afsluitende zin. 'En dan gaan wij als eerste, dan kijk ik jou aan aanvoerder, jij moet altijd poepen, we gaan als eerste het veld op.'

