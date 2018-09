Deel dit artikel:













LIVEBLOG bekervoetbal: Gaat Katwijk stunten tegen SC Heerenveen? Spelers van ADO vieren de goal van Tom Beugelsdijk. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Na het succes van Noordwijk tegen de profs van Sparta Rotterdam is het vandaag aan de regioclubs Te Werve, Katwijk en ADO Den Haag. Vooral het duel van de Rijswijkers springt eruit. Te Werve speelt op het zevende voetbalniveau van Nederland terwijl Ajax in de Champions League acteert. ADO kan tegen OJC Rosmalen een eerste stap zetten richting overwintering in het bekertoernooi. Katwijk mag hopen op een stunt tegen eredivsionist SC Heerenveen.

Omroep West is woensdagavond bij alle wedstrijden in het KNVB-bekertoernooi aanwezig. We zijn al vanaf vijf uur te horen met wedstrijdflitsen in het programma Studio Haagsche Bluf. Om 18.00 begint de uitzending van Omroep West Sport waarin we alle duels uitgebreid volgen. Voor laptop/computergebruikers: scroll met je muis in het liveblog om oudere berichten te lezen.