Lees hier terug hoe het bekeravontuur van Te Werve en Katwijk verliep Marciano Mengerink van Katwijk | foto: Orange Pictures

DEN HAAG - Na het succes van Noordwijk tegen de profs van Sparta Rotterdam op disndag was het op woensdag aan de regioclubs Te Werve, Katwijk en ADO Den Haag. Vooral het duel van Te Werve sprong eruit. Te Werve speelt op het zevende voetbalniveau van Nederland terwijl Ajax in de Champions League acteert. ADO kon tegen OJC Rosmalen een eerste stap zetten richting overwintering in het bekertoernooi. Katwijk mocht hopen op een stunt tegen eredivsionist SC Heerenveen.

