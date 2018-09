Haagse wethouder: 'Verkoop Eneco-aandelen niet vertraagd'

DEN HAAG - De verkoop van de Eneco-aandelen loopt nog op schema. Dat zei wethouder Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) woensdagmiddag tijdens een commissievergadering van de Haagse gemeenteraad. Volgens de wethouder zou het kunnen dat de aandelenverkoop vertraging oploopt, maar is daar nu geen sprake van.

Een aantal oppositiepartijen had de kwestie op de politieke agenda gezet. Onder andere de PvdA, de Haagse Stadspartij, het CDA, de ChristenUnie/SGP en de Partij voor de Dieren vrezen dat de aandelenverkoop op de lange baan terecht komt omdat de rechter een onderzoek heeft gelast naar de onrust binnen Eneco. Daardoor komen de mobiliteit- en duurzaamheidsambities van het college in de knel, zo stellen zij. Het college van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks wil grote projecten op dit gebied namelijk betalen uit de opbrengst van de aandelenverkoop.

Maar volgens Guernaoui is er nu geen vertraging in het verkoopproces. 'Het enquêteonderzoek kan van invloed zijn op het verkoopproces, met de nadruk op kan', zei de wethouder, 'er is nu geen vertraging en het verkoopproces loopt door.'



Grootaandeelhouder

De wethouder maakt zich geen zorgen over het halen van de ambities die in het coalitieakkoord zijn vastgelegd. 'We hebben de opbrengsten in 2020 ingeboekt en dat is pas over anderhalf jaar.'

Het is al lang onrustig bij Eneco. Aanleiding is de voorgenomen verkoop van de aandelen van het energiebedrijf. Die aandelen zijn nu nog in handen van 53 gemeenten. Den Haag heeft een belang van 16,5 procent en is daarmee een van de grootaandeelhouders.



Tegen de verkoop

Het personeel van Eneco en een aantal gemeenten zijn tegen de verkoop omdat ze vrezen dat de duurzame strategie van Eneco het bedrijf zal verdwijnen en de positie van de werknemers zal verslechteren.

De onrust bij Eneco is tot een hoogtepunt gekomen nadat topman Jeroen de Haas werd ontslagen. De Ondernemingsraad spande daarop een zaak aan tegen de top van het bedrijf. Volgens de werknemers zou de raad van commissarissen onzorgvuldig hebben gehandeld rond het opstappen van De Haas. De rechter gelaste vervolgens een onderzoek. Het is nog niet bekend wanneer dat klaar is.