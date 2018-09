Tien tips over beschieting coffeeshop Delft

Kogelgaten in de ruit van coffeeshop The Game in de Delftse Breestraat. (Foto: District8)

DELFT - Er zijn tien bruikbare tips binnengekomen over de schietincidenten op coffeeshops in Delft op zondag 16 september. De tips kwamen binnen na de uitzendingen van de programma's Opsporing Verzocht en Team West, meldt de politie.

Coffeeshop The Game aan de Breestraat werd op zondagochtend 16 september even voor half negen beschoten. In de ruit zaten twee kogelgaten. In de winkel was op dat moment niemand aanwezig en er raakte niemand gewond.

De coffeshop moest na het schietincident drie dagen dicht om de rust in de straat te herstellen. In mei werd de coffeeshop ook al beschoten, ook toen besloot de burgemeester dat The Game tijdelijk dicht moest.



Wapen weigerde

Ruim een uur voordat de twee kogels werden afgeschoten op coffeeshop, is ook geprobeerd om te schieten op coffeeshop The Future aan de Peperstraat. Omdat het wapen van de schutter weigerde, mislukte dat. Dat blijkt uit bewakingsbeelden die zijn getoond in het opsporingsprogramma Team West. De politie denkt ook dat de schutter eerder die ochtend ook al voor coffeeshop The Game heeft gestaan maar dat het wapen ook daar weigerde.

Delft is al maanden in de greep van een serie geweldsincidenten. De politie onderzoekt of er een samenhang is tussen de recente beschieting en de eerdere geweldsincidenten.