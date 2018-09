Deel dit artikel:













Aangehouden Allahoe akbar-schreeuwer is 22-jarige man uit Zoetermeer De verdachte wordt aangehouden in de Telexstraat in Den Haag. Foto: Regio15

DEN HAAG - De man die woensdagmiddag door een speciale eenheid van de politie werd aangehouden in de Telexstraat in Den Haag is een 22-jarige man uit Zoetermeer. Hij is aangehouden voor bedreiging. Zijn motief is niet duidelijk: 'alle mogelijke scenario's worden onderzocht',meldt de politie.

De politie werd rond 14.00 uur gewaarschuwd door mensen die een man met een sissende gasfles bij een auto zagen staan. De man riep volgens omstanders Allahoe Akbar, Allah is de grootste. Hij stond met zijn auto geparkeerd aan de kant van het gebouw van de HTM. Als de agenten van de speciale eenheid aankomen worden de medewerkers in het bedrijfsgebouw aan de overkant van de Telexstraat naar een veilige plek gedirigeerd. Ook een medewerker van een administratiekantoor moest weg achter zijn bureau: 'Ik dacht eerst dat het een grap was', vertelde hij. De eigenaar van een reclamebureau leidt de agenten naar het dak. Daar liggen ze met hun wapen in de aanslag.

Uit de auto gepraat De man wordt door de speciale eenheid onder schot gehouden en uit zijn auto gepraat, dat is standaard bij verdachten die mogelijk een vuurwapen hebben. In de zwarte Volkswagen Polo werd na zijn aanhouding een gasfles gevonden. De politie onderzoekt de fles. Mogelijk was die gevuld met lachgas. De verdachte is meegenomen naar het bureau, waar hij wordt verhoord. Volgens een omstander zou de man iemand van de HTM bedreigd hebben aan de telefoon. De politie kan dit niet bevestigen. Na de aanhouding is de auto van de man onderzocht door explosievenexperts van de politie. De auto bleek veilig.Tijdens de aanhouding werd een deel van de Telexstraat afgezet. Een bezinestation aan de Fruitweg werd uit voorzorg ontruimd. Motief onduidelijk