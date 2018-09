Deel dit artikel:













ADO Den Haag scoort een half dozijn doelpunten tegen OJC Rosmalen ADO Den Haag viert de schitterende treffer van Tom Beugelsdijk | foto: Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft in de strijd om de KNVB-beker met 6-0 van OJC Rosmalen gewonnen. Eredivisie-topscorer Nasser El Khayati en spits Tomáš Necid scoorde beiden tweemaal. Hoogtepunt van de wedstrijd was het doelpunt van Tom Beugelsdijk. De robuuste verdediger kapte schitterend een verdediger uit en krulde de bal daarna in de kruising.

ADO tastte de eerste twintig minuten af en OJC deelde wat speldenprikjes uit. Daarna dicteerden de Hagenaars het spel. Dit resulteerde in een treffer van El Khayati (vrije trap) en Necid. Daarna was het de beurt aan Beugelsdijk met zijn 'Messiaanse' doelpunt. In de tweede helft ging ADO Den Haag vrolijk door. El Khayati maakte zijn naam als goalgetter waar en legde zijn tweede van het duel in de touwen. Daarnaast pikten ook Necid (eveneens zijn tweede) en Sheraldo Becker hun doelpuntje mee.

Overwinteren ADO zit komende zaterdagavond in één van de balletjes voor de loting. De Hagenezen hebben als doel om dit jaar minstens te overwinteren in het nationale bekertoernooi.

