Krikke reageert op aanhouding Allahoe akbar-schreeuwer: 'Blij dat alles goed is afgelopen' Het arrestatieteam in de Telexstraat in Den Haag. Foto: Regio15

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke is opgelucht over de afloop van een mogelijk bedreigende situatie aan de Telexstraat in Den Haag. Daar werd woensdagmiddag een 22-jarige Zoetermeerder aangehouden die volgens omstanders met een sissende gasfles bij een auto stond en 'Allahoe akbar' had geroepen.

'Dit incident heeft natuurlijk veel impact op mensen die het hebben gezien', aldus Krikke. 'Ik kan me heel goed voorstellen dat buurtbewoners en omstanders hier flink van geschrokken zijn. Des te beter dat het arrestatieteam van de politie snel ter plekke was. Zij hebben adequaat en professioneel opgetreden.' Het motief van de man is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. Krikke: 'Ik ben vanaf het begin continu door de politie op de hoogte gehouden. De politie doet verder onderzoek samen met het OM. Daarbij worden alle scenario's meegenomen. Voor nu ben ik vooral blij dat alles vanmiddag goed is afgelopen.' LEES OOK: Aangehouden Allahoe akbar-schreeuwer is 22-jarige man uit Zoetermeer