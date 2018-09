ADO-verdediger Beugelsdijk na Messi-achtig doelpunt: 'Ik schiet hem heerlijk binnen'

DEN HAAG - ADO Den Haag maakte een half dozijn doelpunten in de bekerwedstrijd tegen OJC Rosmalen (0-6). De mooiste kwam op naam van Tom Beugelsdijk. De robuuste verdediger beschrijft zijn goal zelf als volgt: 'Ik kap mijn tegenstander goed uit. Daarna schiet ik 'm heerlijk binnen. Dit was één van de mooiste uit mijn carrière.'

Over het duel zelf was de cultheld ook duidelijk. 'Ik ben blij dat we redelijk makkelijk deze bekerronde zijn doorgekomen. De laatste jaren werden we al vroeg uitgeschakeld door onder andere Almere City FC, SC Genemuiden en twee keer Feyenoord.'

Over de loting laat Beugelsdijk eveneens geen misverstanden bestaan. 'Een amateurclub, daar hoop ik op. Dat is voor ons het allerbeste. Die verslaan en dan een keer overwinteren in de beker, Daarna door naar de laatste acht, laatste vier. We willen naar de finale in de Kuip.'

LEES OOK: LIVEBLOG bekervoetbal: ADO bekert door, Katwijk maakt zich klaar voor Heerenveen