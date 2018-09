TU Delft is weer beste van Nederland

DELFT - TU Delft is dit jaar de beste universiteit van Nederland volgens de wereldranglijst van Times Higher Education (THE), een Brits onderzoeksbureau. De TU staat 58ste op de wereldranglijst, net boven Wageningen en de Universiteit van Amsterdam. Delft stijgt vijf plaatsen op de lijst, de UvA, vorig jaar nog de beste, zakt juist.

Twee jaar geleden was Delft ook de best scorende instelling. Leiden zakt een plaatsje op de ranglijst naar 68, maar blijft wel de vierde universiteit van het land. De best scorende Nederlandstalige instelling is al jaren die van Leuven, in België. De lijst wordt aangevoerd door de Universiteit van Oxford in Engeland.

De ranglijst van THE wordt sinds 2004 samengesteld. Er is ook een concurrerende van het Amerikaanse bedrijf QS. Die lijst wordt aangevoerd door Amerikaanse universiteiten, maar ook daarin scoort Delft het hoogst van de Nederlandse opleidingen.



Kritiek

De lijsten zijn niet onomstreden. Critici zetten vraagtekens bij de criteria waarop wordt beoordeeld, en de mate waarin bijvoorbeeld onderzoek, de hoeveelheid publicaties en de kwaliteit van het onderwijs wel of niet meewegen. Ook bieden de bedrijven die de lijsten opstellen betaald advies aan universiteiten over hoe ze zichzelf hoger op de lijst kunnen krijgen.

De Universiteit Leiden heeft een eigen rankingsysteem ontwikkeld, wat volgens de opstellers eerlijker is en een beter beeld geeft van de prestaties van opleidingen. Leiden komt er in dat systeem minder goed vanaf dan bij THE en QS. Maar, schrale troost, Delft nog veel slechter.