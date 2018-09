Katwijk komt net tekort voor regelrechte bekerstunt tegen Heerenveen

KATWIJK - Katwijk heeft bijna voor een bekerstunt van jewelste gezorgd. SC Heerenveen had een verlenging nodig om zich van de oranjehemden te ontdoen. In de 115de minuut schoot Sam Lammers het enige doelpunt van de wedstrijd op het scorebord.

Het eerste bedrijf was weinig sprankelend. De Friezen waren beter dan de Katwijkers, maar tot gevaar kwam het niet echt. De toegestroomde supporters op De Krom keken dan ook niet echt gek op van de brilstand op het scorebord bij rust.

Na rust kroop Katwijk meer uit zijn schulp. Marciano Mengerink was een plaag voor de verdediging van Heerenveen. De topscorer van de tweede divisie zag een schot net voorlangs gaan. Heerenveen deelde ook plaagstootjes uit, maar gescoord werd er ook in de tweede helft niet.



Verlenging

In de verlenging liet Heerenveen zien dat het conditioneel beter was. Katwijk-doelman Mark de Vries redde de meubelen meerdere keren, maar moest uiteindelijk het onderspit delven. Sam Lammers maakte in de 115de minuut het enige doelpunt. Het dapper strijdende Katwijk ging daardoor toch onderuit.





Scoreverloop Katwijk - SC Heerenveen 0-1 (0-0): 0-1 Lammers

LEES OOK: Noordwijk-held James na bekerstunt: 'Nu tegen Feyenoord in De Kuip'