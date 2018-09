Deel dit artikel:













Monique zet honden op de foto: 'Mijn leven is nu compleet' Hondenfotograaf Monique Gidding | Foto: Omroep West

DELFT - Een goede foto van een hond maken is nog niet zo eenvoudig. Daarvoor moet je het vertrouwen van de trouwe viervoeter winnen. Monique Gidding is expert om honden te 'lezen'. Ze is sinds zes jaar hondenfotograaf. Bekijk het verhaal van Monique in deze 60SecondenWestDoc.