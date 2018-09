Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding De man is aangehouden | Foto: Regio15

DEN HAAG - De politie heeft woensdagavond bij de aanhouding van een verdachte aan de Hoefkade in Den Haag een waarschuwingsschot gelost. Er wordt nog onderzocht of de verdachte iemand met een vuurwapen had bedreigd.

Een persoon dreigde met het wapen bij een tankstation aan het Kaapseplein. Na een zoekactie en een achtervolging werd de verdachte in zijn auto bij de Hoefkade tot stoppen gedwongen. De verdachte moest uit het voertuig worden gepraat, daarbij werd een waarschuwingsschot gelost. Eenmaal uit de auto werd hij aangehouden. Niemand raakte gewond. Het gevonden vuurwapen lag niet in de auto van de verdachte.