West Wekker: 100 jaar stemrecht voor mannen en vrouwen Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib en minister-president Mark Rutte. (Foto: ANP)

REGIO - Goedemorgen! In de Tweede kamer wordt vanaf vandaag stilgestaan bij het feit dat Nederlandse mannen én vrouwen al bijna honderd jaar mogen stemmen. Daarnaast begint het nieuwe Scheveningse muziekfestival 200 by the Sea. En in Alphen aan den Rijn houden drie schaatsclubs een ludieke actie om hun gemeente alsnog te laten meebetalen aan de nieuwe Leidse ijsbaan.

Wat kun je vandaag verwachten?

Sinds 1919 hebben zowel mannen als vrouwen stemrecht in ons land. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib geeft vandaag het startschot voor de viering van honderd jaar algemeen kiesrecht. Zij opent in de Statenpassage de tentoonstelling 'Ik vier mijn stem' en onthult een borstbeeld van Suze Groeneweg, het eerste vrouwelijke Kamerlid.

In het kader van de viering van 200 jaar Scheveningen begint vandaag het nieuwe muziekfestival 200 by the Sea. Op vijftien podia, verspreid over vijf locaties, treden in totaal tweehonderd live-acts op. De finale is komende zondag in het Kurhaus.



Schaatsverenigingen De Rijnstreek uit Alphen aan den Rijn, Otweg uit Boskoop en VIJK uit Koudekerk aan den Rijn willen dat het Alphense gemeentebestuur 700.000 euro gaat meebetalen aan de nieuwe 333-meterbaan in Leiden. Daarom houden ze om 19.00 uur een droogtraining voor het gemeentehuis. Ook voormalig olympisch schaatskampioen Mark Tuitert komt helpen.

Het weer: het wordt zonnig. Een matige, langs de kust vrij krachtige zuidwestenwind voert lucht aan waarin het 20 graden kan worden.



En dit moet je nog weten: Het huidige HMC Westeinde in Den Haag was vijftig jaar terug één van de eerste Nederlandse ziekenhuizen met een dialysecentrum. Dit jubileum wordt gevierd met een open dag voor patiënten en (oud-)medewerkers. Bij dialyse wordt de functie van de nieren tijdelijk overgenomen door ze kunstmatig te zuiveren.

Vanaf vandaag is in het bedrijfsgebouw van Decos in Noordwijk de openluchtvoorstelling 'Fly me to the moon' te zien. Daarmee wordt niet alleen het 50-jarig bestaan van het European Space Research and Technology Centre gevierd, maar ook dat het in juli 2019 vijftig jaar geleden is dat de eerste mens een stap op de maan zette. De voorstellingen duren tot en met zondag 7 oktober.

Vanavond op TV West: Van de Kaart

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties. Deze week: Delft.

