Te Werve tegen Ajax, van verzamelen tot shirtje ruilen: 'We zijn één dag prof'

NOORDWIJK - 'Het is een droom die werkelijkheid is geworden', vertelt middenvelder Sahin Kalkanoglu van Te Werve, nadat hij in de rust is gewisseld. 'Die gasten zijn zó goed en spelen zó makkelijk.' Rechtsback Azief vult aan: Ik heb zó gestreden, maar zij zijn zó goed.'

Met die gasten bedoelt Kalkanoglu de spelers van Ajax. Een paar weken eerder kwam de Amsterdamse topploeg uit de koker voor de eerste ronde van de KNVB Beker. Wekenlang wordt er naar het affiche uitgekeken.

Woensdagochtend verzamelen de spelers bij Te Werve aan het Julialaantje in Rijswijk. 'Een prachtige dag waarnaar je uitkijkt', zegt middenvelder Delano Vogel.



Pasta op het menu

Het team leeft ontspannen naar de wedstrijd toe. Tussen de grappen door benadrukt hoofdtrainer Huib van Oostrom Soede het belang van het duel. 'Ik wil dat mensen na afloop zeggen: die jongens horen niet in de tweede klasse.' Zoals altijd vertelt de coach tijdens zijn bespreking niet wie er in de basis begint.

Na het eten - pasta staat er op het menu - vertrekt de groep in de bus richting Noordwijk. De wedstrijd vindt plaats op het complex van VV Noordwijk, omdat Sportpark Vredenburch in Rijswijk niet geschikt is voor de bekerontmoeting.



Volle pressie

De bus wordt het laatste deel van de route begeleid door de politie. Op het terrein staan mediaploegen klaar om de amateurclub op te vangen.

Van Oostrom Soede maakt in de kleedkamer bekend wie er spelen. Sommige jongens zijn blij, andere teleurgesteld. Zoals afgesproken speelt de Rijswijkse tweedeklasser in de eerste helft met volle pressie. Daarna zakt het in. Maar Ajax loopt snel uit.

Met opheven hoofd weg

Bij rust staat het 4-0 voor de uitploeg. En de trainer? Die is niet tevreden. Ook de spelers zijn van mening dat het anders moet. 'Kom op, boys. We spelen tegen Ajax.' Ook in de tweede helft is de nummer twee van de eredivisie stukken beter. Toch krijgen spelers van Te Werve een luid applaus als ze worden gewisseld. Hun arbeid werd gewaardeerd door het publiek.

Ondanks het verlies (0-7) is Te Werve trots. 'Dit maak je maar één keer mee', realiseert Kalkanoglu zich. 'Dit is puur genieten', zegt spits Jaël Paas. 'Negentig minuten lang.' Van Oostrom Soede: 'Ik ben heel trots. We kunnen met opheven hoofd weg.'

'Het was net FIFA'

Ook aanvoerder Zakarya Faloun, die zijn shirtje ruilt met naamgenoot Zakaria Labyad, is moe na de wedstrijd. Net als de andere spelers verklaart hij het gemak waarmee Ajax speelt. 'Maar het was fantastisch om mee te maken.' Vogel staat naast hem. 'Het was net FIFA.' Zoals één van de spelers van Te Werve bij aankomst van de bus zei: 'We zijn één dag prof.'

