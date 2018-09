Deel dit artikel:













Man gewond geraakt bij steekpartij na 'ruzie in relationele sfeer' Hulpdiensten in Honselersdijk na het steekincident aan de Amalia van Solmsstraat. (Foto: Regio15)

HONSELERSDIJK - Bij een steekpartij aan de Amalia van Solmsstraat in Honselersdijk is woensdagavond een man gewond geraakt. Dat meldt de politie. Over de aard van zijn verwondingen is nog niets bekend.

Een woordvoerster van de politie laat weten dat het gaat om een 'ruzie in relationele sfeer'. Omstanders hadden hem na het steekincident gewond aangetroffen. De politie verricht nog verder onderzoek.