Gewonde na steekpartij bij kroeg, dader op de vlucht Hulpdiensten bij een kroeg aan de Foreestweg in Delft na een steekpartij. (Foto: Regio)

DEN HAAG - Bij een steekpartij aan de Foreestweg in Delft is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon gewond geraakt. Dat laat de politie weten op Twitter. De dader is gevlucht.

Het steekincident gebeurde bij een kroeg. De politie is met meerdere eenheden op zoek naar de dader en roept getuigen op 112 te bellen.